2019-06-25T13:10:38+03:00
Общество

Кира Степанова взяла бронзу II Европейских игр

Она заняла место в парном заезде
Дарья Вострикова
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С 21 по 30 июня в Минске проходят II Европейские игры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, энгельсская спортсменка Кира Степанова сегодня выступила на гребном канале в Заславле.

Она взяла третье место в парне с Анастасией Панченко и прошла в финал.

Ей предстоит выйти на старт в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, в байдарке-четверке на дистанции 500 метров и в одиночке на дистанции 5000 м.

Всего в Европейских играх принимают участие более 4 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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