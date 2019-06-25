Кира Степанова взяла бронзу II Европейских игр
Она заняла место в парном заезде
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С 21 по 30 июня в Минске проходят II Европейские игры.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, энгельсская спортсменка Кира Степанова сегодня выступила на гребном канале в Заславле.
Она взяла третье место в парне с Анастасией Панченко и прошла в финал.
Ей предстоит выйти на старт в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, в байдарке-четверке на дистанции 500 метров и в одиночке на дистанции 5000 м.
Всего в Европейских играх принимают участие более 4 тыс.человек.
ИСТОЧНИК KP.RU