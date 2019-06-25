Саратовец задолжал своей дочери 18 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-25T13:59:07+03:00

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Суд признал виновным 43-летнего саратовца в неуплате алиментов в нарушение решения суда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина не платил никаких денег своей двухлетней дочери.

Даже обязательные работы не заставили гражданина взяться за ум. У него были деньги, однако алименты он так и не платил.

Задолженность составила более 18 тыс. рублей.

Его отправили на четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU