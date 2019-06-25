2019-06-25T13:59:07+03:00
Происшествия

Саратовец задолжал своей дочери 18 тыс. рублей

Его отправили на исправительные работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 43-летнего саратовца в неуплате алиментов в нарушение решения суда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина не платил никаких денег своей двухлетней дочери.

Даже обязательные работы не заставили гражданина взяться за ум. У него были деньги, однако алименты он так и не платил.

Задолженность составила более 18 тыс. рублей.

Его отправили на четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области осудили ОПГ наркоторговцев
Перевозчиков Саратова не будут штрафовать за отсутствие безналичного расчета в автобусе
Саратовец ответит за разврат с 12-летней девочкой
В Ленинском районе Саратова 55-летний дом признан аварийным
Лоукостер «Победа» предварительно согласился базироваться в Саратове
Саратов ожидает порывистый ветер
Кира Степанова взяла бронзу II Европейских игр
Женщины в колонии под Саратовом научились готовить
На фестиваль клубники в Балакове приедут виноделы из Италии, Испании и Уругвая
Под Саратовом сельскую администрацию обязали сделать дороги
Жертвы мышиной лихорадки познали ужас саратовской больницы
На работу в администрацию Энгельса перешел очередной работник Минстроя
ГИБДД Саратова за неделю оштрафовало на переходах 200 водителей и 100 пешеходов
Саратовец избил директора магазина за отказ продать выпивку в долг
Полиция задержала саратовца с запалом от ручной гранаты
Скоростной трамвай в Саратове запустят по маршруту №3