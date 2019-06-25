2019-06-25T13:04:45+03:00
Общество

Женщины в колонии под Саратовом научились готовить

Заключенные освоили профессию повара
Ольга Симонова
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Фото регионального УФСИНФото регионального УФСИН
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В Саратовской области женщины-заключенные колонии №5 освоили профессию повара.

- Каждая получила свидетельство о среднем профессиональном образовании, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Обучающиеся дамы показывают знания поварского дела в два этапа: теоретическую и практическую части. Причем последняя включает в себя показ салатов, желе, пирожков и других блюд.

Экзаменаторы смотрят не только на точность соблюдения рецептуры, но и на вид приготовленной еды, а также на соблюдение санитарных норм: готовка в специальных шапочках, перчатках и костюмах.

Направление поваров в колонии открылось в 2015 году. Как отметили в УФСИН, за это время несколько десятков бывших заключенных применили полученные знания после освобождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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