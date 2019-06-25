2019-06-25T13:57:04+03:00
Общество

На фестиваль клубники в Балакове приедут виноделы из Италии, Испании и Уругвая

Фестиваль впервые продлится два дня
Екатерина Семенова
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Виктор Шубин, Виктория Бородянская, Вера СинцоваВиктор Шубин, Виктория Бородянская, Вера СинцоваФото: Екатерина Семенова
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В этом году фестиваль клубники в Балакове впервые расширен до двух дней.

- Фестиваль получил новую окраску, он будет еще интереснее и прирастает с каждым годом, — рассказала председатель комитета по туризму правительства области Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов».

Фестиваль клубники будет проходить 29 и 30 июня. Кроме основной площадки в главном парке, состоится автопробег, спортивные состязания, пенная вечеринка, экоакции, будут работать фудкорты.

- Ожидается масса клубничных угощений: пироги, мороженое, морсы. Будет очень клубнично! — уверена начальник отдела по развитию туризма МАУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Вера Синцова.

Для участия заявились уже более 70 ремесленников из разных регионов России, например, Москвы, Урюпинска, Мордовии, Казани.

На отдельной площадке пройдет фестиваль вина. Это мероприятие состоится впервые и оно предназначено только для взрослых, поэтому его проводят в другой части Балакова. На него ожидаются виноделы из Уругвая, Италии, Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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