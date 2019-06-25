Под Саратовом сельскую администрацию обязали сделать дороги
Разрушен асфальт на четырех улицах
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Прокуратура Ивантеевского района выявила нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, проверка показала, что на улицах Интернациональная, Московская, Карьерная села Ивантеевка разрушен асфальт.
Прокурор направил в суд иск к администрации района о приведении дорожного полотна на указанных улицах в соответствии с ГОСТом и признании бездействия незаконным.
Эти требования удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU