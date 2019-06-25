Жертвы мышиной лихорадки познали ужас саратовской больницы
Саратовскую область захлестнула эпидемия мышиной лихорадки.
С начала мая зарегистрировано более 700 случаев заболевания, один из которых оказался смертельным. Женщина поступила в больницу в критическом состоянии и скончалась через несколько часов.
Местная жительница Анна Шиленко, чья семья столкнулась с этой заразой, рассказала в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», в каких ужасных условиях оказываются заболевшие.
- Во второй городской больнице, инфекционном отделении, творится ужасное. Воды в душевых нет, все переполнено, мужчины находятся в коридорах, а женщины — в палатах. Никому нет дела до этой проблемы, — пожаловалась девушка.
Она напомнила горожанам о необходимости носить защитные маски при прогулках на Кумысной поляне, отдыхе и уборке на даче. А при первых симптомах болезни нужно сразу же идти к врачу.
Анна Шиленко уточнила, что человек от человека заразиться не может, лишь от мышиных испражнений.
ИСТОЧНИК KP.RU