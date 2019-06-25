2019-06-25T13:41:40+03:00
Общество

Жертвы мышиной лихорадки познали ужас саратовской больницы

В отделении нет даже воды
Дарья Вострикова
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Саратовскую область захлестнула эпидемия мышиной лихорадки.

С начала мая зарегистрировано более 700 случаев заболевания, один из которых оказался смертельным. Женщина поступила в больницу в критическом состоянии и скончалась через несколько часов.

Местная жительница Анна Шиленко, чья семья столкнулась с этой заразой, рассказала в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», в каких ужасных условиях оказываются заболевшие.

- Во второй городской больнице, инфекционном отделении, творится ужасное. Воды в душевых нет, все переполнено, мужчины находятся в коридорах, а женщины — в палатах. Никому нет дела до этой проблемы, — пожаловалась девушка.

Она напомнила горожанам о необходимости носить защитные маски при прогулках на Кумысной поляне, отдыхе и уборке на даче. А при первых симптомах болезни нужно сразу же идти к врачу.

Анна Шиленко уточнила, что человек от человека заразиться не может, лишь от мышиных испражнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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