Саратовец избил директора магазина за отказ продать выпивку в долг
После самосуда он скрылся
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Суд признал виновным 37-летнего саратовца в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 9 июня мужчина напал на директора магазина «Продукты» на Молодежной улице. Тот отказался продать алкоголь в долг, за что получил несколько ударов кулаком по лицу и голове.
После того, как очевидцы происшествия усмирили буяна, он скрылся с места событий.
В зале суда гражданин признал, что напал на человека, уточнил, что сделал это в связи с защитой от противоправных действий потерпевшего. Ему назначили 250 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU