Саратовец избил директора магазина за отказ продать выпивку в долг

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-25T12:21:48+03:00

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Суд признал виновным 37-летнего саратовца в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 9 июня мужчина напал на директора магазина «Продукты» на Молодежной улице. Тот отказался продать алкоголь в долг, за что получил несколько ударов кулаком по лицу и голове.

После того, как очевидцы происшествия усмирили буяна, он скрылся с места событий.

В зале суда гражданин признал, что напал на человека, уточнил, что сделал это в связи с защитой от противоправных действий потерпевшего. Ему назначили 250 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU