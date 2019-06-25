Полиция задержала саратовца с запалом от ручной гранаты

25 Июнь 12:14 2019-06-25T12:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал виновным 48-летнего саратовца в незаконном приобретении и ношении взрывного устройства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 4 апреля 2019 года гражданин пришел домой к брату в Заводской район. Он вышел покурить на балкон и увидел у него инструментальный ящик, внутри которого лежал запал от ручной гранаты. Мужчина забрал его себе.

В районе рынка «Шарик» пьяного гражданина остановила полиция. У него изъяли штатное средство взрывания ручных гранат.

Суд приговорил мужчину к году условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU