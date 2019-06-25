Полиция задержала саратовца с запалом от ручной гранаты
Ему дали условный срок
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Суд признал виновным 48-летнего саратовца в незаконном приобретении и ношении взрывного устройства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 4 апреля 2019 года гражданин пришел домой к брату в Заводской район. Он вышел покурить на балкон и увидел у него инструментальный ящик, внутри которого лежал запал от ручной гранаты. Мужчина забрал его себе.
В районе рынка «Шарик» пьяного гражданина остановила полиция. У него изъяли штатное средство взрывания ручных гранат.
Суд приговорил мужчину к году условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU