Два саратовских водителя отказались уступить дорогу машинам ДПС

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-25T12:20:27+03:00

Оба были оштрафованы на 500 рублей

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Сотрудники полка ДПС Саратова выявили автомобилистов, которые не предоставили право преимущественного проезда машине со спецсигналами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 24 июня двое водителей отказались уступить дорогу транспорту ДПС с сиреной и проблесковым маячком.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Оба были оштрафованы на 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU