Два саратовских водителя отказались уступить дорогу машинам ДПС
Оба были оштрафованы на 500 рублей
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Сотрудники полка ДПС Саратова выявили автомобилистов, которые не предоставили право преимущественного проезда машине со спецсигналами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 24 июня двое водителей отказались уступить дорогу транспорту ДПС с сиреной и проблесковым маячком.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Оба были оштрафованы на 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU