Саратовцы смогут выразить отношение к работе правительства
Открыт опрос на официальном сайте
Изменить размер текста:
Жителям Саратова предложено оценить работу органов власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, опрос проводится с целью выявления отношения населения к деятельности органов местного самоуправления.
При этом проголосовать граждане могут, зарегистрировавшись на портале gosuslugi.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Саратова интересуется у горожан оценкой своей работы
Соответствующий опрос размещен на официальном сайте горадминистрации
ИСТОЧНИК KP.RU