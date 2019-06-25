2019-06-25T11:29:06+03:00
Общество

Саратовцы смогут выразить отношение к работе правительства

Открыт опрос на официальном сайте
Екатерина Семенова
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Жителям Саратова предложено оценить работу органов власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, опрос проводится с целью выявления отношения населения к деятельности органов местного самоуправления.

При этом проголосовать граждане могут, зарегистрировавшись на портале gosuslugi.ru.

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Соответствующий опрос размещен на официальном сайте горадминистрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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