В Саратове два человека отравились в квартире угарным газом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-25T10:52:47+03:00

Предполагается, что ЧП случилось из-за плохой вентиляции и недостаточной тяги в дымоходе

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В доме на улице Политехническая, 124 в Саратове два человека надышались угарным газом.

- С легкой степенью отравления госпитализировали 29-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели проверили соседние квартиры, но там никто не пострадал. Они также отключили газ во всем доме, чтобы найти причину утечки.

Предполагается, что пострадавшие отравились из-за плохой вентиляции и недостаточной тяги в дымоходе.

На месте также работали сотрудники «скорой», газовой службы и полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU