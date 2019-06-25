СГЮА приглашает абитуриентов получить престижное и востребованное образование

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-25T11:14:46+03:00

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СГЮА приглашает абитуриентов поступить на программы и направления подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

В 2019 году министерством науки и высшего образования РФ СГЮА выделено 677 бюджетных мест. Абитуриенты СГЮА при поступлении могут получить дополнительные баллы за золотой знак ГТО (2 балла), диплом или аттестат с отличием (5 баллов) и призовые места в региональных олимпиадах по истории, обществознанию и праву (3 балла).

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Выпускники СГЮА традиционно успешно трудоустраиваются в правоохранительные ведомства и органы государственной власти по всей стране и за рубежом.

Сегодня в академии в высшей степени развита практическая составляющая обучения юридическим профессиям: студенты занимаются на криминалистическом полигоне, работают с профессиональным криминалистическим оборудованием, проходят обучение в стрелковом тире, зале судебных заседаний. Успешно реализуется программа военной подготовки, которая позволяет выпускникам получить военный билет без отрыва от учебного процесса.

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Также академия располагает развитой инфраструктурой: 16 учебных корпусов, четыре студенческих общежития с комнатами повышенной комфортности, крупнейшая в ПФО научная библиотека юридической литературы, три физкультурно-оздоровительных комплекса, плавательный бассейн, воздушный городок, лыжная база, современный круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь, студенческий и спортивный клубы с десятками секций и творческих объединений.

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Центральная приемная комиссия СГЮА ждет абитуриентов ежедневно (без выходных): понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье — с 8:00 до 18:00. Адрес: Саратов, улица Чернышевского Н. Г., д. 104, кабинеты №№102 и 104, телефон — 8(8452) 299-105, e-mail: priem@ssla.ru.

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Более подробную информацию о порядке поступления в Саратовскую государственную юридическую академию можно узнать на официальном сайте академии.

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ИСТОЧНИК KP.RU