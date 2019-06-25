Жительница Саратова пожаловалась в приемную президента на дорожные ямы
Ей пообещали завершить благоустройство к 15 октября
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Жительница Саратова пожаловалась в приемную президента РФ на ямы на дорогах.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, прием граждан провел помощник полпреда в ПФО Алексей Симонов.
Женщину волновал вопрос провалов и ям в 3-м Саратовском переулке. По словам заявительницы, они образовались после прорыва водовода.
Зампред правительства области Роман Бусаргин проинформировал, что будет пересмотрен план перекладки труб водовода в связи с высокой аварийности на данном участке. До 15 октября здесь будет проведено благоустройство.
ИСТОЧНИК KP.RU