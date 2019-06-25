Прибывших с районов выпускников разместят на ночь в актовых залах театров и вузов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-25T10:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль выпускников «Роза ветров» начнется в 22:00 и завершится в час ночи. Вход на площадь откроют с 20:00. Сотни подростков из отдаленных районов в течение ночи будут ожидать разрешения на выезд автобусов обратно, сидя в актовых залах театров и учебных заведений, расположенных в центре Саратова. Там и придется провести несколько часов, поскольку выезд ГИБДД разрешит только в светлое время суток.

- После окончания праздника выпускники муниципальных районов, удаленных от Саратова более чем на 100 км, будут ожидать выезда в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Ю. П. Киселева, детской студии при ТЮЗе имени Ю. П. Киселева, лицее № 4, Дворце творчества детей и молодежи Саратова, учебном корпусе №1 Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова и в актовом зале Саратовского социально-экономического института, — сообщила министр образования региона Ирина Седова.

По ее словам, детей из отдаленных районов накормят после приезда в школьных столовых горячим обедом, а ночью ожидающим отъезда выпускникам организуют просмотр фильмов и предоставят сухпайки.

Напомним, 29 июня в Саратове в четвертый раз пройдет ежегодный фестиваль «Роза ветров». В празднике на Театральной площади планируют принять участие около 10 тыс. ребят из всех районов области.

Губернатор Радаев сделал селфи на фоне выпускников на одном из празднований "Розы ветров"

ИСТОЧНИК KP.RU