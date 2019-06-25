2019-06-25T10:19:18+03:00
Общество

Прибывших с районов выпускников разместят на ночь в актовых залах театров и вузов

Детей из отдаленных районов обещают обеспечить горячим питанием
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Выпускники на "Розе ветров"Выпускники на "Розе ветров"Фото: Михаил ЕГОРОВ
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Фестиваль выпускников «Роза ветров» начнется в 22:00 и завершится в час ночи. Вход на площадь откроют с 20:00. Сотни подростков из отдаленных районов в течение ночи будут ожидать разрешения на выезд автобусов обратно, сидя в актовых залах театров и учебных заведений, расположенных в центре Саратова. Там и придется провести несколько часов, поскольку выезд ГИБДД разрешит только в светлое время суток.

- После окончания праздника выпускники муниципальных районов, удаленных от Саратова более чем на 100 км, будут ожидать выезда в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Ю. П. Киселева, детской студии при ТЮЗе имени Ю. П. Киселева, лицее № 4, Дворце творчества детей и молодежи Саратова, учебном корпусе №1 Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова и в актовом зале Саратовского социально-экономического института, — сообщила министр образования региона Ирина Седова.

По ее словам, детей из отдаленных районов накормят после приезда в школьных столовых горячим обедом, а ночью ожидающим отъезда выпускникам организуют просмотр фильмов и предоставят сухпайки.

Напомним, 29 июня в Саратове в четвертый раз пройдет ежегодный фестиваль «Роза ветров». В празднике на Театральной площади планируют принять участие около 10 тыс. ребят из всех районов области.

Губернатор Радаев сделал селфи на фоне выпускников на одном из празднований "Розы ветров"

Губернатор Радаев сделал селфи на фоне выпускников на одном из празднований "Розы ветров"

ИСТОЧНИК KP.RU

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