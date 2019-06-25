Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд в Саратов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-25T09:59:02+03:00

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Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд Алматы — Саратов.

- Приостановлено движение 13 поездов на участке Шымкент — Арысь — Тимур, — сообщает пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Среди них есть и поезд №7, который следует в Саратов.

Сейчас подразделения АО «НК «КТЖ» обеспечивают пассажирские составы водой и дизелем. Когда поезда снова пойдут — неизвестно.

Напомним, взрыв произошел на складе боеприпасов в воинской части в городе Арысь. Погибли два человека, пострадали более 160.

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ИСТОЧНИК KP.RU