2019-06-25T09:59:02+03:00
Общество

Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд в Саратов

Всего приостановлено движение 13 поездов
Ольга Симонова
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Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд АлматыСаратов.

- Приостановлено движение 13 поездов на участке ШымкентАрысь — Тимур, — сообщает пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Среди них есть и поезд №7, который следует в Саратов.

Сейчас подразделения АО «НК «КТЖ» обеспечивают пассажирские составы водой и дизелем. Когда поезда снова пойдут — неизвестно.

Напомним, взрыв произошел на складе боеприпасов в воинской части в городе Арысь. Погибли два человека, пострадали более 160.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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