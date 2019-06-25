2019-06-25T09:40:06+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции спасли утопающего в пруду Базарного Карабулака

Сержант вытащил его на берег
Екатерина Семенова
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Старший сержант полиции Дмитрий Пронин и сержант полиции Рамиль АкчуринСтарший сержант полиции Дмитрий Пронин и сержант полиции Рамиль Акчурин
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В Саратовской области полицейские спасли утопающего.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ЧП случилось в Базарном Карабулаке.

Во время патрулирования старший сержант полиции Дмитрий Пронин и сержант полиции Рамиль Акчурин заметили в пруду человека, который тонул.

- Он то выныривал, то уходил под воду, захлебывался и пытался кричать. Мгновенно оценив ситуацию, правоохранители прыгнули в воду и поплыли к мужчине, который уже ушел под воду, — сообщает ГУ МВД.

Сержант Роман Акчурин нырнул и спас его. Как оказалось, это 48-летний местный житель.

Сотрудники полиции оказали находящемуся в обмороке пострадавшему первую доврачебную помощь, восстановили его дыхание. После этого мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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