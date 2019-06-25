Сотрудники полиции спасли утопающего в пруду Базарного Карабулака
В Саратовской области полицейские спасли утопающего.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ЧП случилось в Базарном Карабулаке.
Во время патрулирования старший сержант полиции Дмитрий Пронин и сержант полиции Рамиль Акчурин заметили в пруду человека, который тонул.
- Он то выныривал, то уходил под воду, захлебывался и пытался кричать. Мгновенно оценив ситуацию, правоохранители прыгнули в воду и поплыли к мужчине, который уже ушел под воду, — сообщает ГУ МВД.
Сержант Роман Акчурин нырнул и спас его. Как оказалось, это 48-летний местный житель.
Сотрудники полиции оказали находящемуся в обмороке пострадавшему первую доврачебную помощь, восстановили его дыхание. После этого мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU