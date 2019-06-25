Безопасность школьных выпускных в Саратовской области обеспечат около 700 пожарных
Прощаются с детской жизнью свыше 10 тыс. учеников
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В этом году в Саратовской области свыше 10 тыс. 11-классников отправятся на выпускные вечера.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, безопасность мероприятий обеспечат около 700 сотрудников Федеральной противопожарной службы, в том числе более 100 инспекторов Государственного пожарного надзора.
Дату проведения праздника школы выбирают сами.
На время выпускных сотрудники МЧС, волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU