Безопасность школьных выпускных в Саратовской области обеспечат около 700 пожарных

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-25T09:37:55+03:00

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В этом году в Саратовской области свыше 10 тыс. 11-классников отправятся на выпускные вечера.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, безопасность мероприятий обеспечат около 700 сотрудников Федеральной противопожарной службы, в том числе более 100 инспекторов Государственного пожарного надзора.

Дату проведения праздника школы выбирают сами.

На время выпускных сотрудники МЧС, волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU