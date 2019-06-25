За пакет марихуаны саратовцу грозит десять лет лишения свободы
Мужчина хранил наркотик для личного потребления
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В Саратове задержан 51-летний местный житель, которого заподозрили в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском линейном управлении МВД России на транспорте, при личном досмотре у мужчины был найден пакет с каннабисом. Масса марихуаны составила 134 грамма.
Гражданин признался, что наркотик предназначен для личного потребления. Злоумышленник был отправлен под подписку о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU