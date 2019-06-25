В трех районах Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-25T09:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 июня, без воды остались жители Ленинского, Заводского и Октябрьского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на коммуникациях.

До 15:00 придется подождать жителям Политехнической, 47, 49, 51/53, 55/59, 61/63, 65, 67, 69, Клочкова, 15 и 15а, частного сектора по улице Клочкова, 1-11, 4-го Паркового проезда, 1-7.

Ориентировочно до полуночи: улицы Измайлова, 2, 1-я Прокатная, 19, 25, 25а, 23/2, 23/5, 23/7.

ИСТОЧНИК KP.RU