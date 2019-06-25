Саратовский спортсмен одержал первую победу на European Games 2019

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-25T09:12:24+03:00

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Вчера, 24 июня, в Минске стартовал бадминтонный турнир II Европейских игр.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Владимир Мальков одержал победу над спортсменом из Люксембурга — Робертом Манном со счетом 21:17, 21:14 в первый день состязаний.

Сегодня на групповом этапе саратовскому спортсмену предстоит встреча с румыном Филимоном Коллинс-Валентайном.

ИСТОЧНИК KP.RU