2019-06-25T09:12:24+03:00
Общество

Саратовский спортсмен одержал первую победу на European Games 2019

Он обыграл иностранца
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 24 июня, в Минске стартовал бадминтонный турнир II Европейских игр.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Владимир Мальков одержал победу над спортсменом из Люксембурга — Робертом Манном со счетом 21:17, 21:14 в первый день состязаний.

Сегодня на групповом этапе саратовскому спортсмену предстоит встреча с румыном Филимоном Коллинс-Валентайном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове два человека отравились в квартире угарным газом
СГЮА приглашает абитуриентов получить престижное и востребованное образование
Жительница Саратова пожаловалась в приемную президента на дорожные ямы
Прибывших с районов выпускников разместят на ночь в актовых залах театров и вузов
Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд в Саратов
Главу Калининского района подозревают в крупном взяточничестве
Сотрудники полиции спасли утопающего в пруду Базарного Карабулака
В Саратове сгорели «Газель» и Peugeot
Сотрудники ДПС в Саратове спасли водителя, которому стало плохо с сердцем
В Энгельсе мотоциклист уронил пассажирку и уехал
Безопасность школьных выпускных в Саратовской области обеспечат около 700 пожарных
За пакет марихуаны саратовцу грозит десять лет лишения свободы
В Хвалынске ВАЗ влетел в столб
В трех районах Саратова отключили воду