Угонщик в Пугачевском районе бросил машину у здания администрации

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-25T09:09:23+03:00

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Утром в понедельник, 24 июня, житель села Клинцовка обнаружил, что минувшей ночью у него пропал автомобиль.

В полицию мужчина написал заявление, что машину ВАЗ-21213, завладев ключами, угнал 35-летний местный житель.

Правоохранители пропавший автомобиль нашли быстро, он был припаркован возле администрации села Клинцовка.

На подозреваемого в угоне завели уголовное дело и оформили подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU