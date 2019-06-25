В Саратове злоумышленник унес из чужой квартиры деньги и телефон
Его задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 39-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 марта, с 03:00 до 12:00, кто-то унес из его квартиры на Огородной улицы мобильный телефон Samsung и банковскую карту, с которой сняли 7 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 21-летнего жителя поселка Мирный, который нигде не работает и уже успел получить условный срок.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU