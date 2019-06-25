2019-06-25T09:06:52+03:00
Происшествия

В Саратове злоумышленник унес из чужой квартиры деньги и телефон

Его задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 39-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 марта, с 03:00 до 12:00, кто-то унес из его квартиры на Огородной улицы мобильный телефон Samsung и банковскую карту, с которой сняли 7 тыс. рублей.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 21-летнего жителя поселка Мирный, который нигде не работает и уже успел получить условный срок.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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