Саратов вошел в число самых агрессивных городов
Он занял 18 место из 25
Саратовцы - один из самых агрессивных жителей РоссииФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
Саратов вошел в топ-25 самых агрессивных городов России.
Исследование было проведено в формате социологического опроса агентством Zoom Market в июне 2019 года.
Саратов занял 18 место из 25 самых агрессивных городов. Тройку лидеров составили Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Миролюбивыми признаны жители Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.
Общая выборка — 3 тыс. респондентов. Они отвечали на вопросы: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию?
ИСТОЧНИК KP.RU