Саратов вошел в число самых агрессивных городов

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-25T09:05:39+03:00

Саратовцы - один из самых агрессивных жителей России Фото: Екатерина Семенова

Он занял 18 место из 25

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Саратов вошел в топ-25 самых агрессивных городов России.

Исследование было проведено в формате социологического опроса агентством Zoom Market в июне 2019 года.

Саратов занял 18 место из 25 самых агрессивных городов. Тройку лидеров составили Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Миролюбивыми признаны жители Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.

Общая выборка — 3 тыс. респондентов. Они отвечали на вопросы: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию?

ИСТОЧНИК KP.RU