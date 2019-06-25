2019-06-25T08:33:38+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина избил продавщицу ради сотового телефона

Однако мобильник он не смог отнять
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 24 июня, полиция нашла подозреваемого в разбое.

- С заявлением 52-летняя продавщица магазина на улице Радищева обратилась утром 21 июня. Она рассказала, что кто-то избил ее и попытался украсть телефон за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого за хулиганство. Он признался в содеянном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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