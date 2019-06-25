2019-06-25T08:12:55+03:00
Общество

Из банка в Энгельсе похитили 2 млн рублей

Злоумышленники проломили стену из мастерской по ремонту телефонов
Екатерина Семенова
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В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из банка в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в ходе осмотре места ЧП установлено, что неизвестные проломили внутреннюю стену кредитного учреждения из мастерской по ремонту сотовых телефонов.

Из банка злоумышленники вынесли около 2 млн рублей и скрылись с добычей.

Сейчас ведется розыск подозреваемых.

Напомним, по предварительной информации, речь может идти о банке «Ак Барс Банк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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