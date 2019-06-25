Из банка в Энгельсе похитили 2 млн рублей
Злоумышленники проломили стену из мастерской по ремонту телефонов
Изменить размер текста:
В Саратовской области полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из банка в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в ходе осмотре места ЧП установлено, что неизвестные проломили внутреннюю стену кредитного учреждения из мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Из банка злоумышленники вынесли около 2 млн рублей и скрылись с добычей.
Сейчас ведется розыск подозреваемых.
Напомним, по предварительной информации, речь может идти о банке «Ак Барс Банк».
ИСТОЧНИК KP.RU