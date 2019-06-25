На пляже в Саратове парень нырнул и повредил позвоночник

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-25T08:15:49+03:00

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На пляже Зональный Волжского района Саратова молодой парень пострадал при нырянии в воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, 18-летний юноша нырнул, не убедившись в безопасности дна. В итоге у него оказался поврежден позвоночник.

На место прибыли городские спасатели и врачи «скорой помощи», которые наложили пострадавшему шейный воротник и донесли юношу на жестких носилках в «скорую».

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в одну из горбольниц.

ИСТОЧНИК KP.RU