2019-06-25T07:49:34+03:00
Происшествия

В Саратовской области внук забил бабушку-алкоголичку

Он стукнул ее один раз кулаком, а потом избил ногами
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Степное. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что мужчина, живший со своей 73-летней бабушкой, в ночь с 22 на 23 апреля 2019 года пришел домой и увидел, что женщина пьет алкоголь в одиночку. Он попросил ее прекратить злоупотреблять и начал отбирать бутылку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это пенсионерка стала материть внука. Разозлившись, мужчина стукнул ее кулаком по голове.

Женщина выбежала во двор, где злоумышленник ее догнал и избил ногами. После этого он занес родственницу в дом, а сам пошел спать.

На утро потерпевшая сообщила внуку, что плохо себя чувствует, но мужчина никак не отреагировал на жалобы и ушел. Днем 24 апреля он заглянул в комнату бабушки, которая оказалась мертва.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от сочетанной травмы тела, осложненной травматическим шоком.

Мужчина во всем признался. Его заключили под стражу.

Тем временем следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело прокурору для утверждения обвинения.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликовано видео проекта реконструкции Трофимовского моста
В Саратове два человека отравились в квартире угарным газом
СГЮА приглашает абитуриентов получить престижное и востребованное образование
Жительница Саратова пожаловалась в приемную президента на дорожные ямы
Прибывших с районов выпускников разместят на ночь в актовых залах театров и вузов
Из-за взрыва в Казахстане перестал ходить поезд в Саратов
Главу Калининского района подозревают в крупном взяточничестве
Сотрудники полиции спасли утопающего в пруду Базарного Карабулака
В Саратове сгорели «Газель» и Peugeot
Сотрудники ДПС в Саратове спасли водителя, которому стало плохо с сердцем
В Энгельсе мотоциклист уронил пассажирку и уехал
Безопасность школьных выпускных в Саратовской области обеспечат около 700 пожарных
За пакет марихуаны саратовцу грозит десять лет лишения свободы
В Хвалынске ВАЗ влетел в столб
В трех районах Саратова отключили воду