В Саратовской области внук забил бабушку-алкоголичку

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-25T07:49:34+03:00

Он стукнул ее один раз кулаком, а потом избил ногами

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В Советском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Степное. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что мужчина, живший со своей 73-летней бабушкой, в ночь с 22 на 23 апреля 2019 года пришел домой и увидел, что женщина пьет алкоголь в одиночку. Он попросил ее прекратить злоупотреблять и начал отбирать бутылку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это пенсионерка стала материть внука. Разозлившись, мужчина стукнул ее кулаком по голове.

Женщина выбежала во двор, где злоумышленник ее догнал и избил ногами. После этого он занес родственницу в дом, а сам пошел спать.

На утро потерпевшая сообщила внуку, что плохо себя чувствует, но мужчина никак не отреагировал на жалобы и ушел. Днем 24 апреля он заглянул в комнату бабушки, которая оказалась мертва.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от сочетанной травмы тела, осложненной травматическим шоком.

Мужчина во всем признался. Его заключили под стражу.

Тем временем следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело прокурору для утверждения обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU