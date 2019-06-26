В день «Памяти и скорби» в селе Усть-Курдюм прошел «Вечер песен о войне»

СЕГОДНЯ 22:44 2019-06-26T22:44:53+03:00

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22 июня в здании Дома культуры села Усть-Курдюм Саратовского района состоялось торжественное мероприятие «Вечер песен о войне».

Данное мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», при участии координатора проекта по Саратовскому району, администрации Усть-Курдюмского муниципального образования.

В зале Дома культуры для гостей было организовано чаепитие, под музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны. Каждый смог исполнить любимые песни военных лет, пообщаться, вспомнить о своих родных и просто хорошо провести время. Также на площади села, ветераны района, ученики начальных классов местной школы возложили цветы к «Памятнику павшим воинам».

- Наша задумка удалось! Сегодня нам хотелось отметить памятный день необычно. Идея собрать пожилых людей, ветеранов и организовать для них песенный вечер-концерт появилась давно и вот сегодня все сложилось как нельзя лучше. Посидели «по-домашнему»! – прокомментировал координатор проекта «Историческая память» по Саратовскому району Степнов Антон.

- В день памяти и скорби мы чтим память павших и низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами ковали на фронте и в тылу Великую Победу. В час тяжелейших испытаний весь народ встал на защиту Отчизны. Наш священный долг — хранить благодарную память о невиданной стойкости и самоотверженности наших дедов и прадедов, освободивших родную землю и весь мир от коричневой чумы фашизма, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU