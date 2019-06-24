Опубликован список территорий Саратова для голосования под благоустройство

СЕГОДНЯ 21:02 2019-06-24T21:02:46+03:00

Решение о расширении списка объектов принял глава города после шквала обращений от горожан

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Глава Саратова Михаил Исаев принял решение о проведении народного голосования для определения дополнительных общественных территорий для благоустройства.

- Уже завтра на сайте администрации появится форма для голосования, где саратовцы смогут отметить территории, которые необходимо преобразить, - заметил Михаил Исаев.

Перечень территорий, которые попадут в голосование:

1. Сквер Борцам революции 1905 года

2. Бульвар по ул. Рахова (от ул. Вавилова до ул. Соколова)

3. Новая Набережная (вдоль ул. Б. Затонская)

4. Бульвар по ул. Астраханская

5. Детский парк

6. Сквер им. О. Янковского

7. Пл. Привокзальная

8. Сквер Первой учительницы

9. Сквер Героев Краснодона

10. Парк Победы

11. Парк Свободы

12. Бульвар по ул. Б. Горная

13. Бульвар по пр. 50 лет Октября

14. Сквер «Детства»

15. Парк «Семхоз»

16. Сквер «Победы»

17. Парк «Территория Детства»

18. Сквер им. Чемодурова

19. Сквер им. Ломоносова

20. Сквер Строителей

21. Бульвар им. Мюфке

22. Бульвар по ул. Лисина

23. Бульвар по ул. Топольчанская

24. Сквер на ул. Шелковичная

25. Парк им. Кирова

26. Сквер по 1-му Тульскому проезду

27. Сквер «Заводской»

28. Сквер им. Калинина

29. Сквер по ул. Пролетарская

30. Сквер по ул. Чернышевского.

Днем 24 июня в администрации Саратова состоялась презентация открытого конкурса предпроектных решений благоустройства общественных пространств. Для первого опыта были взяты 4 территории, победителям конкурса предпроектов обещали по 100 тысяч рублей. Список, который представлен выше, стал результатом отзывов горожан, недовольных узостью выбора объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU