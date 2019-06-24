2019-06-24T21:01:48+03:00
Происшествия

Тело ушедшего из дома мужчины нашли в пруду Татищевского района через два дня

Его обнаружили жители
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР Саратовской областиФото СУ СКР Саратовской области
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Следователи Ленинского района Саратова начали проверку гибели человека в пруду поселка Вязовка Татищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего мужчины не найдено следов насильственной смерти.

22 июня 39-летний мужчина ушел из дома со своим другом и не вернулся. Его труп был обнаружен через два дня, в Нечепуровом пруду села Вязовка.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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