Тело ушедшего из дома мужчины нашли в пруду Татищевского района через два дня

СЕГОДНЯ 21:01 2019-06-24T21:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Ленинского района Саратова начали проверку гибели человека в пруду поселка Вязовка Татищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 39-летнего мужчины не найдено следов насильственной смерти.

22 июня 39-летний мужчина ушел из дома со своим другом и не вернулся. Его труп был обнаружен через два дня, в Нечепуровом пруду села Вязовка.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU