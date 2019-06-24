В Саратове прошел Первый научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming»

СЕГОДНЯ 20:51 2019-06-24T20:55:24+03:00

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Соорганизаторами Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история/HiStoryGaming» выступили Исторический парк «Россия – Моя история» и Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. Мероприятие проводилось в партнерстве с ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» и Издательским домом «Волга-Медиа».

Три дня, с 20 по 22 июня, на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» ученые из разных городов России и стран СНГ вместе с жителями и гостями Саратова исследовали удивительный мир компьютерных игр, погружались в виртуальную реальность и осваивали азы 3D-моделирования.

Запоминающимся стали те площадки, где игровые миры пересекались с историческими, и каждый мог почувствовать себя частью представления. Так, например, посетители парка охотно принимали участие в мастер-классе по историческому фехтованию, разгадывали квест с живыми картинами и отвечали на вопросы квиза, ориентируясь на собственный игровой опыт.

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Местом притяжения детей и взрослых стали площадки виртуальной реальности, которые развернулись сразу на двух этажах парка. Здесь участники могли стать героями исторических событий, выйти в открытый космос или научиться летать.

Завершился фестиваль 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В ходе панельной дискуссии «Вторая мировая война: игра и память» приглашенные эксперты подняли и обсудили непростые вопросы, связанные с отражением исторических событий в популярных компьютерных играх. Участники пришли к выводу о том, что к теме нужно привлечь особое внимание, как разработчиков игр, так и представителей сферы культуры и образования. В научных и развлекательных мероприятиях приняло участие больше 260 человек.

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- Фестиваль показал, что мультимедийный парк может быть не только «живым» учебником истории, но и местом, где можно интересно и максимально разнообразно провести время всей семьей или в компании друзей. Мы благодарим всех партнеров, принявших участие в организации и подготовке этого события. Что было особенно ценно для нас, что в ходе дискуссий, состоявшихся в научные дни фестиваля, мы обсудили варианты и направления развития таких современных экспозиционных комплексов, как саратовский Исторический парк. Эксперты высоко оценили потенциал мультимедийного пространства, наполненность и содержательность контента, – рассказала о прошедшем фестивале Ольга Гришанина, заместитель директора Исторического парка «Россия – Моя история» по научно-методической работе.

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По словам руководства парка, научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming» станет отправной точкой для создания новых интерактивных продуктов с применением виртуальной и дополненной реальности в саратовском Историческом парке «Россия – Моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU