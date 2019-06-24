2019-06-24T20:55:24+03:00
Общество

В Саратове прошел Первый научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming»

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Соорганизаторами Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история/HiStoryGaming» выступили Исторический парк «Россия – Моя история» и Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. Мероприятие проводилось в партнерстве с ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» и Издательским домом «Волга-Медиа».

Три дня, с 20 по 22 июня, на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» ученые из разных городов России и стран СНГ вместе с жителями и гостями Саратова исследовали удивительный мир компьютерных игр, погружались в виртуальную реальность и осваивали азы 3D-моделирования.

Запоминающимся стали те площадки, где игровые миры пересекались с историческими, и каждый мог почувствовать себя частью представления. Так, например, посетители парка охотно принимали участие в мастер-классе по историческому фехтованию, разгадывали квест с живыми картинами и отвечали на вопросы квиза, ориентируясь на собственный игровой опыт.

.

.

Местом притяжения детей и взрослых стали площадки виртуальной реальности, которые развернулись сразу на двух этажах парка. Здесь участники могли стать героями исторических событий, выйти в открытый космос или научиться летать.

Завершился фестиваль 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В ходе панельной дискуссии «Вторая мировая война: игра и память» приглашенные эксперты подняли и обсудили непростые вопросы, связанные с отражением исторических событий в популярных компьютерных играх. Участники пришли к выводу о том, что к теме нужно привлечь особое внимание, как разработчиков игр, так и представителей сферы культуры и образования. В научных и развлекательных мероприятиях приняло участие больше 260 человек.

.

.

- Фестиваль показал, что мультимедийный парк может быть не только «живым» учебником истории, но и местом, где можно интересно и максимально разнообразно провести время всей семьей или в компании друзей. Мы благодарим всех партнеров, принявших участие в организации и подготовке этого события. Что было особенно ценно для нас, что в ходе дискуссий, состоявшихся в научные дни фестиваля, мы обсудили варианты и направления развития таких современных экспозиционных комплексов, как саратовский Исторический парк. Эксперты высоко оценили потенциал мультимедийного пространства, наполненность и содержательность контента, – рассказала о прошедшем фестивале Ольга Гришанина, заместитель директора Исторического парка «Россия – Моя история» по научно-методической работе.

.

.

По словам руководства парка, научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming» станет отправной точкой для создания новых интерактивных продуктов с применением виртуальной и дополненной реальности в саратовском Историческом парке «Россия – Моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликован список территорий Саратова для голосования под благоустройство
Тело ушедшего из дома мужчины нашли в пруду Татищевского района через два дня
Под Саратовом мужчина зарубил двух сельчан и закопал трупы в овраге
Мужчина утонул в оросительном канале Балакова на глазах спутницы
В ГД прошли парламентские слушания, посвященные повышению качества образования в РФ
Валерий Радаев провел в Москве переговоры по оздоровлению завода «Тролза»
В Саратове мотоциклистка сбила 8-летнюю девочку
Полиция проверяет массовую драку кавказцев на пляже в Балаково
Панков: Будет проведена проверка действий депутата Саратовской гордумы Светланы Глуховой
В Аткарске горел маслозавод
В Татищевском районе утонул житель Озинок
В Саратове пройдут соревнования по роллер спорту
В Саратове на ночь перекроют проезд Котовского
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для рожениц
За поимку поджигателя правительства Саратовской области дают 100 тыс. рублей
Юлия Литневская поздравила детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» с юбилеем
В Балаково в сбросном канале утонул 50-летний мужчина
В Саратовской области выявлено небезопасное лекарство для животных
Полиция Саратова предлагает водителям отказаться от галстуков и надеть очки
В Саратове незаконно торговали сыром и молоком
Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с мини-грузовиком Suzuki под Марксом
Отец из Энгельса задолжал своей дочери 56 тыс. рублей
В Саратове аптеку оштрафовали за неправильное хранение лекарств
ООО «КВС» напоминает о необходимости устанавливать ИПУ
В Ртищево гость украл у друга золотую цепочку
Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов