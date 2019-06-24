Под Саратовом мужчина зарубил двух сельчан и закопал трупы в овраге

СЕГОДНЯ 20:49 2019-06-24T20:49:57+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области продолжается расследование двойного убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 15 июня.

Вечером из дома в селе Малиновское ушли и не вернулись соседи: 56-летняя женщина и 41-летний мужчина. Из объявили в розыск по заявлению родственников. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве – 46-летний ранее судимый житель Ртищевского района. Он признался и рассказал подробности.

Фото СУ СКР Саратовской области

Как оказалось, вечером 15 июня женщина и мужчина отправились к односельчанину за табаком. По пути они встретили подозреваемого, жителя соседнего села, который распивал спиртное. Они предложил присоединиться к нему, а когда алкоголь кончился, позвал к себе домой, в соседнее село.

Однако там между собутыльниками начался конфликт, во время которого ранее судимый хозяин дома зарубил обоих гостей. Впоследствии экспертиза показала, что мужчина скончался от рубленой раны сонной артерии, а женщина – от рубленой раны головы и осколочного перелома черепа.

Тела злоумышленник вывез на своей машине на пустырь и закопал в овраге.

В настоящее время подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU