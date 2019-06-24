Мужчина утонул в оросительном канале Балакова на глазах спутницы

СЕГОДНЯ 20:30 2019-06-24T20:30:24+03:00

Он зашел в воду и не вернулся

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В Балакове Саратовской области следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины в оросительном канале.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомолка» писала, что днем 24 июня в оросительном канале Балакова погиб мужчина. По предварительным данным, 49-летний гражданин и его спутница отдыхали в дачном кооперативе. Он решил искупаться в канале, который проходит вдоль улицы Водная. Однако, зайдя в воду, не всплыл.

Женщина позвонила спасателям, и те обнаружили тело.

На трупе не найдено следов насильственной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU