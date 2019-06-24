В ГД прошли парламентские слушания, посвященные повышению качества образования в РФ

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-24T20:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Государственной Думе в понедельник, 24 июня, прошли большие парламентские слушания на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации». Их организатором выступил Комитет по образованию и науке.

В мероприятии, посвященном проблемам и перспективам развития отечественного образования, приняли участие учителя, эксперты, представители общественных организаций, руководители региональных учреждений образования, депутаты всех политических фракций и профильного Комитета по образованию и науке. В слушаниях также приняли участие Министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, представители региональных органов власти.

Как ранее подчеркивал Председатель ГД Вячеслав Володин, «на большие парламентские слушания мы выносим острые вопросы — обеспеченность школ учителями, особенно в сельских районах, снижение бюрократической нагрузки на учителей, качество образования в целом. Необходимо проанализировать эффективность мер социальной поддержки учителей».

Открывая парламентские слушания, Вячеслав Володин отметил, что участие в них принимают более 500 человек.

- У нас более 500 человек принимают участие в парламентских слушаниях. Зал не может всех вместить, поэтому в Малом зале на прямой связи с нами еще находятся наши коллеги, — заявил Председатель ГД.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева выступила с докладом о состоянии современного образования.

- Две задачи, которые определил национальный проект «Образование» — это вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармоничной, социально ответственной личности, — отметила Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что на реализацию национального проекта «Образование» запланировано 785 млрд рублей.

- Эффект будет заключаться в повышении качества образования через его обновление и содержание и инфраструктуры. Но главное, мы понимаем, что без духовного проводника, которым является учитель, у нас ничего не получится, — сказала она.

Также Ольга Васильева рассказала о программе «Учитель будущего», с помощью которой, в частности, в регионах будет организована система непрерывного образования для педагогов, повышение престижа профессии и вовлечение талантливой молодежи.

Министр отметила необходимость снижения отчетной работы для учителей.

- Забюрократизированность остается главной проблемой школьного дня. Потому что перед системой эта проблема стоит очень остро. […] Множественные инстанции, социальные службы, налоговые, МЧС [обращаются] с настоятельными рекомендациями проводить определенные мероприятия — все с требованием обязательных отчетов. […] Мы пришли к выводу, и я хочу, чтобы меня услышали, в школе должно остаться, и останется четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник, — отметила Ольга Васильева, подчеркнув, что в рамках цифровой образовательной среды уже в этом году подготовлен исчерпывающий перечень документов, который вносится только один раз.

ИСТОЧНИК KP.RU