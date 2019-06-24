2019-06-24T17:25:27+03:00
Общество

Панков: Будет проведена проверка действий депутата Саратовской гордумы Светланы Глуховой

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Каждая ситуация, когда представители любой партии позволяют себе пренебрежительное отношение к нашим гражданам, требует тщательного изучения. И жестких выводов, если факты подтвердятся. Тем более, если речь идет о рукоприкладстве, угрозе здоровью людей. Пример с городским депутатом Полянским, исключенным из «Единой России», подтверждает — в таких случаях не получится прикрыться мандатом и депутатской неприкосновенностью. По жалобе жителей, на действия гордепа Светланы Глуховой тоже будет проведена проверка. Опасные для людей и порочащие партию поступки недопустимы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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