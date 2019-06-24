2019-06-24T17:09:45+03:00
Происшествия

В Татищевском районе утонул житель Озинок

Труп мужчины нашли отдыхающие
Екатерина Семенова
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В Саратовской области — очередной утопленник.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на этот раз трагедия разыгралась в Татищевском районе.

По предварительной версии, на берегу пруда в селе Вязовка ДОЛ «Энтузиаст» отдыхающие заметили труп человека.

Очевидцы не смогли вытащить тело самостоятельно и вызвали спасателей.

Водолазы извлекли из воды тело 39-летнего мужчины. Как оказалось, он проживал в Озинках. Труп был передан сотрудникам полиции.

По подсчетам, это уже 18-й утопленник с начала июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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