В Татищевском районе утонул житель Озинок
В Саратовской области — очередной утопленник.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на этот раз трагедия разыгралась в Татищевском районе.
По предварительной версии, на берегу пруда в селе Вязовка ДОЛ «Энтузиаст» отдыхающие заметили труп человека.
Очевидцы не смогли вытащить тело самостоятельно и вызвали спасателей.
Водолазы извлекли из воды тело 39-летнего мужчины. Как оказалось, он проживал в Озинках. Труп был передан сотрудникам полиции.
По подсчетам, это уже 18-й утопленник с начала июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU