2019-06-24T16:39:51+03:00
Общество

В Саратове пройдут соревнования по роллер спорту

Состязания пройдут на набережной Космонавтов
Дарья Вострикова
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С 29 по 30 июня в 14-й раз в Саратове пройдут соревнования по роллер спорту SaratovStyleContest.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники состязаний будут выступать в дисциплинах: фристайл слалом, скоростной слалом, слайды, всевозможные прыжки на роликовых коньках, забеги на 100 м. Отдельно пройдут забеги по детскому роллер кроссу для самых юных участников.

Более ста участника будут бороться за 49 комплектов наград.

Состязания пройдут на набережной Космонавтов, в первый день в 11:00, а во второй в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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