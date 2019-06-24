В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для рожениц

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-24T16:34:53+03:00

Теперь его не выпускают

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило некачественный препарат для животных.

- Речь идет о препарате «Мастисан» (серия 179220118, срок годности до 01.2020) производства ООО «Нита-Фарм», Саратов. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля стрептомицина сульфата»., — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Препарат для коров-рожениц снят с продажи.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU