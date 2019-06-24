2019-06-24T16:03:54+03:00
Общество

В Саратовской области выявлено небезопасное лекарство для животных

Реализация серии препарата приостановлена
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Новакаин 2% раствор для инъекций» (серия 0020118, срок годности до 01.2020) производства ООО «СПАЗ-Фарм», Саратовская область. Препарат не соответствует установленным требованиям по показателю «содержание новокаина», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Продажа серии препарата приостановлена.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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