Полиция Саратова предлагает водителям отказаться от галстуков и надеть очки
В связи с высокими показателями температуры воздуха Госавтоинспекция города Саратова обращается ко всем участникам дорожного движения!
ГИБДД Саратова распространило предупреждение для водителей о возможном увеличении ДТП из-за жары.
В таких условиях у людей снижается концентрация внимания. Если температура воздуха в авто выше чем на улице. от поездки стоит воздержаться.
- Если поездка неизбежна, то надо всегда возить с собой воду, надевать одежду, не стесняющую движения, преимущественно из хлопчато-бумажной ткани. Исключить галстуки. – рекомендует ГИБДД Саратова.
Не стоит забывать об использовании в автомобиле солнцезащитных козырьков и солнцезащитных очков. Детей и животных не стоит оставлять в салоне если водитель выходит на короткое время.
Легковоспламеняющиеся жидкости в зажигалках и дезодорантах могут представлять опасность при сильном нагреве.
- Если водитель или пассажир почувствовали ухудшение состояния здоровья, то необходимо найти место тени, предусматриваемое хотя бы слабеньким ветерком. И если всерьез стало плохо и не создать условия для совершения ДТП, необходимо вызвать «скорую». – рекомендует ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU