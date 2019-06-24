Полиция Саратова предлагает водителям отказаться от галстуков и надеть очки

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-24T16:01:34+03:00

Водителям надо быть особенно внимательными в жару Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В связи с высокими показателями температуры воздуха Госавтоинспекция города Саратова обращается ко всем участникам дорожного движения!

ГИБДД Саратова распространило предупреждение для водителей о возможном увеличении ДТП из-за жары.

В таких условиях у людей снижается концентрация внимания. Если температура воздуха в авто выше чем на улице. от поездки стоит воздержаться.

- Если поездка неизбежна, то надо всегда возить с собой воду, надевать одежду, не стесняющую движения, преимущественно из хлопчато-бумажной ткани. Исключить галстуки. – рекомендует ГИБДД Саратова.

Не стоит забывать об использовании в автомобиле солнцезащитных козырьков и солнцезащитных очков. Детей и животных не стоит оставлять в салоне если водитель выходит на короткое время.

Легковоспламеняющиеся жидкости в зажигалках и дезодорантах могут представлять опасность при сильном нагреве.

- Если водитель или пассажир почувствовали ухудшение состояния здоровья, то необходимо найти место тени, предусматриваемое хотя бы слабеньким ветерком. И если всерьез стало плохо и не создать условия для совершения ДТП, необходимо вызвать «скорую». – рекомендует ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU