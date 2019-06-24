2019-06-24T15:59:10+03:00
Общество

В Саратове незаконно торговали сыром и молоком

С прилавков навсегда убрали 12,5 кг продукции
Дарья Вострикова
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В Саратове выявлен факт незаконной торговли молочной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении развития потребительского рынка и защиты прав

потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов», нарушителей обнаружили в ходе рейда на рынке по адресу: улица Гвардейская,26.

Выяснилось, что домашний сыр, сыворотка, сливки и другие продукты продавались с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

С производства сняли 12,5 кг товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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