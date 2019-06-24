Отец из Энгельса задолжал своей дочери 56 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-24T15:53:37+03:00

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Суд признал виновным 31-летнего жителя Энгельса в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что по решению суда мужчина должен был отдавать четверть от своей зарплаты на свою дочь 2012 года рождения.

Будучи уже привлеченным к ответственности за это правонарушение, гражданин не торопился отдавать деньги.

Его отправили на восемь месяцев исправительных работ, а также обязали отдавать часть своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU