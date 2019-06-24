2019-06-24T15:53:37+03:00
Происшествия

Отец из Энгельса задолжал своей дочери 56 тыс. рублей

Его отправили на исправительные работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 31-летнего жителя Энгельса в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что по решению суда мужчина должен был отдавать четверть от своей зарплаты на свою дочь 2012 года рождения.

Будучи уже привлеченным к ответственности за это правонарушение, гражданин не торопился отдавать деньги.

Его отправили на восемь месяцев исправительных работ, а также обязали отдавать часть своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция проверяет массовую драку кавказцев на пляже в Балаково
Панков: Будет проведена проверка действий депутата Саратовской гордумы Светланы Глуховой
В Аткарск горел маслозавод
В Татищевском районе утонул житель Озинок
В Саратове пройдут соревнования по роллер спорту
В Саратове на ночь перекроют проезд Котовского
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для рожениц
За поимку поджигателя правительства Саратовской области дают 100 тыс. рублей
Юлия Литневская поздравила детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» с юбилеем
В Балаково в сбросном канале утонул 50-летний мужчина
В Саратовской области выявлено небезопасное лекарство для животных
Полиция Саратова предлагает водителям отказаться от галстуков и надеть очки
В Саратове незаконно торговали сыром и молоком
Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с мини-грузовиком Suzuki под Марксом
В Саратове аптеку оштрафовали за неправильное хранение лекарств
ООО «КВС» напоминает о необходимости устанавливать ИПУ
В Ртищево гость украл у друга золотую цепочку
Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов