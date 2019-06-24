2019-06-24T15:40:30+03:00
Общество

ООО «КВС» напоминает о необходимости устанавливать ИПУ

Это позволит экономить денежные средства
Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» рекомендует своим абонентам устанавливать индивидуальные приборы учета и своевременно передавать показания.

Индивидуальные приборы учета позволяют учитывать личное потребление коммунальных ресурсов собственником помещения, что способствует экономии денежных средств. Практика показывает, что при использовании ИПУ, абонент оплачивает фактически потребленные водные ресурсы, в отличие от нормативов потребления холодной воды, зачастую превышающих реальные потребности человека.

В случае отказа абонента устанавливать индивидуальный прибор учета, ООО «КВС» вправе производить расчет платы исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.

Согласно статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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