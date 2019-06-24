2019-06-24T15:22:22+03:00
Общество

Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова

Проведены несколько исследований
Дарья Вострикова
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Роспотребнадзор Саратовской области провел исследования мест для купания.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, плавать можно только в восьми местах.

Специалисты провели 18 проб по микробиологическим показателям, 15 — по санитарно-химическим и 11 исследований на паразитов.

Пробы песка также соответствуют нормативам.

Купаться можно в бассейне «СГЮА», спортивно-оздоровительном лагере «Юрист», базе отдыха «Бодрость», детских оздоровительных лагерях «Ясный» и «Пады», в социально-оздоровительном центре «Пугачевский», парке-отеле «Хвалынский» и базе отдыха «Домостроитель».

При купании на водоемах следует не забывать о мерах профилактики: плавать только в отведенных местах, не пить воду из рек и не есть подозрительную еду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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