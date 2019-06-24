Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова
Роспотребнадзор Саратовской области провел исследования мест для купания.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, плавать можно только в восьми местах.
Специалисты провели 18 проб по микробиологическим показателям, 15 — по санитарно-химическим и 11 исследований на паразитов.
Пробы песка также соответствуют нормативам.
Купаться можно в бассейне «СГЮА», спортивно-оздоровительном лагере «Юрист», базе отдыха «Бодрость», детских оздоровительных лагерях «Ясный» и «Пады», в социально-оздоровительном центре «Пугачевский», парке-отеле «Хвалынский» и базе отдыха «Домостроитель».
При купании на водоемах следует не забывать о мерах профилактики: плавать только в отведенных местах, не пить воду из рек и не есть подозрительную еду.
ИСТОЧНИК KP.RU