Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-24T15:13:50+03:00

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27 июня в России отмечается День молодежи. Накануне праздника банк «Открытие» провел исследование финансовых предпочтений молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Количество и доля активных клиентов в возрасте 18-24 года в банке «Открытие» растет. В первом квартале 2019 года эта доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 0,3 процентных пункта и достигла 5,6%.

Самый популярный финансовый продукт у данной аудитории — дебетовая карта: ею пользуется порядка 90% молодых клиентов. При этом только у 32% из них карта не является зарплатной.

Для молодой аудитории банка характерна достаточно высокая покупательская активность. Молодежь предпочитает тратить большую часть заработанных денег на продукты питания, отдых и развлечения, одежду и обувь, гаджеты и мобильную связь. Пока молодым клиентам не присуща сберегательная модель финансового поведения, более типичная для людей старшего возраста: доля вкладчиков среди молодежи — всего 3,5% (второе место в рейтинге).

На третьем месте в рейтинге популярности финансовых продуктов у молодых клиентов – кредит наличными (2,5%): возможность брать кредиты у клиентов в возрасте 18-24 года пока ограничена отсутствием достаточного уровня доходов.

Так называемое «поколение Z» (как принято называть рожденных после 1995 года) демонстрирует явно выраженную приверженность новым сервисам и удобным финансовым технологиям.

- Смартфон стал для наших молодых клиентов не только главным гаджетом, но и основным финансовым помощником. Показательно, что 76% клиентов банка моложе 25 лет пользуются мобильным банком и только 18% — интернет-банком, — комментирует старший вице-президент, заместитель руководителя розничного блока банка «Открытие» Екатерина Маслова.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU