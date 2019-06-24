2019-06-24T14:38:39+03:00
Общество

Клещи покусали 483 жителя Саратовской области

Четыре из насекомых заражены боррелиозом
Дарья Вострикова
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В Саратовской области продолжают бушевать клещи.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, по состоянию на сегодняшний день от укусов насекомых пострадали 482 гражданина, 140 из которых — дети.

Это соответствует среднемноголетним уровням.

Кроме того, специалисты протестировали 373 клеща на различные инфекции. Среди них выявили 12 клещей, зараженных боррелиозом.

Они нападали в Пензенской, Тамбовской области, а также Аткарском, Энгельсском и Марксовских районов региона.

Врачи напоминают — как только вы увидели присосавшегося клеща, нужно сразу же обратиться в медицинскую организацию или травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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