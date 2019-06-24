Саратовский «Стройинтерсервис» задолжал работникам 651 тыс. рублей зарплаты
Своих денег не получили семь работников
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Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения ЗАО «Стройинтерсервис» требований трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, семь работников организации недополучили 651 тыс. рублей.
Прокурор Волжского района внес представление в адрес руководителя, а также 59 исков о взыскании денег.
Суд удовлетворил требования ответчика. Начальство вернуло подчиненным их деньги и отдало штраф в 100 тыс. рублей, за такую задержку.
ИСТОЧНИК KP.RU