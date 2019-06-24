2019-06-24T14:32:28+03:00
Происшествия

Саратовский «Стройинтерсервис» задолжал работникам 651 тыс. рублей зарплаты

Своих денег не получили семь работников
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения ЗАО «Стройинтерсервис» требований трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, семь работников организации недополучили 651 тыс. рублей.

Прокурор Волжского района внес представление в адрес руководителя, а также 59 исков о взыскании денег.

Суд удовлетворил требования ответчика. Начальство вернуло подчиненным их деньги и отдало штраф в 100 тыс. рублей, за такую задержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов
В Саратове мужчина разобрал остановочный павильон
Клещи покусали 483 жителя Саратовской области
У рецидивиста из Ртищево отобрали сына
В мэрии подтвердили введение безналичного расчета в автобусах Саратова
Начальник антинаркотического отдела полиции Энгельса попался на подкидывании наркотиков
В Саратовской области мужчину посадили на год за кастет
В Ершове мужчина не смог найти свои деньги и убил сожительницу
Панков: Володин корректно защитил учителя из Самары
Ветеринары не зафиксировали массовой гибели ежей на Кумысной поляне
В субботу и воскресенье центр Саратова перекроют из-за «Розы ветров»
Авторы лучших проектов по благоустройству Саратова получит 100 тыс. рублей
Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону
В Саратове обнаружен новый способ мошенничества с банкоматом
Для нового онкоцентра спроектируют развязку на улице Шехурдина
Панков: В Госдуме проходят большие парламентские слушания по образованию
Саратовскому пожарному объявлена благодарность за ликвидацию возгорания на Чапаева
В Саратове готовятся к отмене пластиковых проездных билетов
Саратовские гребцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнований
В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы