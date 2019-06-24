У рецидивиста из Ртищево отобрали сына

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-24T14:26:48+03:00

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По решению суда нерадивый рецидивист из Ртищево лишился родительских прав на своего сына 2007 года рождения..

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с заявлением в суд обратился его отец, который является опекуном ребенка.

Несовершеннолетний с детства живет с дедушкой, а его самый близкий родственник не только не принимает участие в воспитании малыша, но и не интересуется им.

Гражданина лишили прав и обязали отдавать алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU