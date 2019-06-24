2019-06-24T14:37:45+03:00
Общество

В мэрии подтвердили введение безналичного расчета в автобусах Саратова

Новация должна заработать с 1 июля
Дарья Вострикова
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В автобусах Саратова должен появиться безналичный способ оплаты проездаВ автобусах Саратова должен появиться безналичный способ оплаты проездаФото: Екатерина Семенова
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С 1 июля саратовцы смогут расплачиваться в автобусах безналичным способом.

- Мы уточняли в комитете дорожного хозяйства, с этого дня весь транспорт должен быть оборудован для этого вида оплаты. Обеспечивать это должны перевозчики, — уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в электротранспорте безналичная система оплаты существует уже с прошлого года. С 1 июля отдать деньги можно будет не только банковской картой. В Саратове появятся электронные проездные, напоминающие карты «Тройка» в Москве.

Для оплаты нужно будет поднести карту к терминалу и получить билет.

Однако, пассажиры автобусов до сих пор почему-то остаются обделены как безналичным рассчетом, так и проездными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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