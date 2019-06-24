В мэрии подтвердили введение безналичного расчета в автобусах Саратова
С 1 июля саратовцы смогут расплачиваться в автобусах безналичным способом.
- Мы уточняли в комитете дорожного хозяйства, с этого дня весь транспорт должен быть оборудован для этого вида оплаты. Обеспечивать это должны перевозчики, — уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в электротранспорте безналичная система оплаты существует уже с прошлого года. С 1 июля отдать деньги можно будет не только банковской картой. В Саратове появятся электронные проездные, напоминающие карты «Тройка» в Москве.
Для оплаты нужно будет поднести карту к терминалу и получить билет.
Однако, пассажиры автобусов до сих пор почему-то остаются обделены как безналичным рассчетом, так и проездными.
ИСТОЧНИК KP.RU