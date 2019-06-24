Начальник антинаркотического отдела полиции Энгельса попался на подкидывании наркотиков

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-24T14:18:22+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в отношении начальника отдела полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков возбуждено еще одно уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ему инкриминировали фальсификацию оперативно-розыскной деятельности.

31 октября начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный задержали на улице 24 и 25-летних парней. Несмотря на то, что запрещенных препаратов при них найдено не было, но в мобильном телефоне одного полицейские нашли адрес закладки с наркотиками.

На просьбу вернуть телефон, полицейские избили парня и отвезли в отделение. Второй смог убежать.

В полиции начальник антинаркотического отдела передал подчиненному наркотик и велел подсунуть в карман задержанного парня, а затем зафиксировать изъятие. После этого фальсифицированный протокол досмотра был приобщен к материалам, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

По данному факту в отношении сотрудника полиции уже возбуждены уголовные дела по превышению должностных полномочий и незаконному сбыту наркотиков.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU